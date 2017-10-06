Российские компании запаслись рекордным количеством наличной иностранной валюты

Таким образом, её объём в небанковском секторе достиг своего исторического максимума.

Российские компании запаслись небывалым количеством наличной иностранной валюты. Как следует из материалов Центробанка, по состоянию на 1 июля её общий объём в банках и "прочих секторах" достиг $59,8 миллиарда, при этом на "прочие секторы" приходятся рекордные $54,5 миллиарда.

Отмечается, что эта цифра больше, чем в 2014–2015 годах, когда банки и компании были вынуждены в срочном порядке запасаться иностранной валютой из-за больших выплат по внешним долгам. В 2015 году на небанковских держателей пришлось $52,3 миллиарда.

В ЦБ отмечают, что предприниматели прибегают к таким мерам по трём причинам: чтобы уйти от отрицательных ставок в заграничных банках, защититься от санкций и обеспечить себе возможность быстрой долларовой ликвидности.