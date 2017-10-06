По следам "Харви". Жертвами шторма "Нэйт" в Центральной Америке стали 25 человек

Урагану присвоена первая категория опасности, скорость ветра в его центре достигает 64 километров в час.

Разрушительный тропический шторм "Нейт" обрушился на побережье стран Центральной Америки сутки назад. Некоторые районы буквально смыло потоками воды. Местные власти сообщают о многочисленных жертвах непогоды. Так, в Никарагуа и Коста-Рике жертвами шторма стали как минимум 22 человека. Ещё трое погибли в Гондурасе.

Урагану уже присвоили первую категорию опасности. Скорость ветра в его центре достигает 64 километров в час.

По прогнозу специалистов, в ближайшие двое суток шторм "Нейт" должен приблизиться к американскому штату Луизиана. Власти Нового Орлеана ввели в городе чрезвычайное положение и приступили к эвакуации. За развитием событий с тревогой следят жители соседних Алабамы, Миссисипи и Техаса.

Scott Fisher Says: Tropical Storm/Hurricane Nate will be in the Gulf of Mexico this weekend. pic.twitter.com/iDUJXgoZKE — Scott Fisher (@ScottFisherFOX7) 6 октября 2017 г.

Напомним, что за последние два месяца США пережили три мощнейших урагана. Первый из них — "Харви" — обрушился на американский штат Техас в конце августа. Его жертвами стали более 80 человек, тысячи людей пострадали. Следом за ним во Флориду и на Антильские острова пришла "Ирма". По последней информации, она унесла жизнь не менее 124 человек. Более 30 стали жертвами шторма "Мария".