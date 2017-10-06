По следам "Харви". Жертвами шторма "Нэйт" в Центральной Америке стали 25 человек

Читайте также

По следам "Харви". Жертвами шторма "Нэйт" в Центральной Америке стали 25 человек

3496
Урагану присвоена первая категория опасности, скорость ветра в его центре достигает 64 километров в час.

Разрушительный тропический шторм "Нейт" обрушился на побережье стран Центральной Америки сутки назад. Некоторые районы буквально смыло потоками воды. Местные власти сообщают о многочисленных жертвах непогоды. Так, в Никарагуа и Коста-Рике жертвами шторма стали как минимум 22 человека. Ещё трое погибли в Гондурасе.

<p>Жителей Коста-Рики эвакуируют в связи с надвигающимся штормом &#34;Нэйт&#34;</p><p>Фото: © REUTERS/Juan Carlos Ulate</p>

Урагану уже присвоили первую категорию опасности. Скорость ветра в его центре достигает 64 километров в час.

<p>Дом, разрушенный ураганом</p><p>Фото: © REUTERS/Juan Carlos Ulate</p>

По прогнозу специалистов, в ближайшие двое суток шторм "Нейт" должен приблизиться к американскому штату Луизиана. Власти Нового Орлеана ввели в городе чрезвычайное положение и приступили к эвакуации. За развитием событий с тревогой следят жители соседних Алабамы, Миссисипи и Техаса.

Напомним, что за последние два месяца США пережили три мощнейших урагана. Первый из них — "Харви" — обрушился на американский штат Техас в конце августа. Его жертвами стали более 80 человек, тысячи людей пострадали. Следом за ним во Флориду и на Антильские острова пришла "Ирма". По последней информации, она унесла жизнь не менее 124 человек. Более 30 стали жертвами шторма "Мария".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!