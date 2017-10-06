"Нелюбовь" Звягинцева допустили к борьбе за "Оскар"

За звание лучшего фильма на иностранном языке будут бороться 92 страны — рекордное число участников.

Фильм режиссёра Андрея Звягинцева "Нелюбовь" попал в конкурсную программу Американской киноакадемии "Оскар". Фильм поборется за звание лучшей картины на иностранном языке. Лонг-лист кинолент опубликован на сайте киноакадемии.

Заявки на участие в престижном конкурсе отправили 92 страны. Как сообщают в киноакадемии, это рекордное число участников. Годом ранее за "Оскар" боролись 85 стран.

Из 92 номинантов будет отобрано только пять основных претендентов на премию. Вошедшие в шорт-лист картины объявят 23 января следующего года. Вручение наград премии "Оскар" состоится 4 марта — на юбилейной 90-й церемонии.