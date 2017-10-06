Умер известный театральный режиссёр Вячеслав Кокорин

Заслуженный театральный режиссёр Вячеслав Кокорин умер вечером 5 октября в Москве в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает издание "Театрал".
— С 2006 года он работал в Нижегородском ТЮЗе, однако его хорошо знают во многих городах страны, — отмечается в сообщении.
Кокорин закончил Белорусский театрально-художественный институт, а затем Ленинградский ЛГИТМиК. В разные годы возглавлял ТЮЗы в Иркутске и Екатеринбурге. С 2006 года был худруком в Театре юного зрителя в Нижнем Новгороде.
На его счету более 15 театральных постановок, в том числе спектакль "Коттедж", поставленный в Центре Юджина О'Нила в США и "Ревизор" в Краковском театре. Кокорин был удостоен звания заслуженного работника искусств РФ.
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