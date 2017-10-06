Выжившие в аварии с автобусом под Владимиром рассказали подробности трагедии

Ранее сообщалось, что при столкновении пассажирского автобуса с поездом погибло не менее 16 человек.

Часть пассажиров автобуса, столкнувшегося с поездом Санкт-Петербург — Нижний Новгород, спаслась благодаря тому, что водитель попросил тех, кто находился в салоне, вытолкать застрявший транспорт с путей.

— Мы не успели вытолкать автобус. Когда увидели, что поезд приближается, все убежали, — говорят очевидцы.

Согласно последним данным, в результате аварии погибло 16 человек. Число пострадавших устанавливается. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители назначили ряд судебно-медицинских экспертиз.

Среди пассажиров поезда погибших и пострадавших нет. Подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.