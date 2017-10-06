Под Иркутском полицейские застрелили медведя, пытавшегося задрать подростка

Хищник прыгнул на 17-летнего парня, когда тот выходил из дома. Однако подросток сумел скинуть зверя с себя.

Под Иркутском медведь весом 120 килограммов напал на подростка. Инцидент произошёл вчера в областном центре — Нижнеудинске.

Как сообщают местные СМИ, жители города заметили медведя на улицах ещё утром. По некоторым данным, животное даже растерзало собаку. Правоохранители отправились на поиски зверя. Во время преследования они услышали крики на улице Советской. 17-летний парень выходил из калитки частного дома, когда хищник прыгнул ему на спину. Однако подросток сумел скинуть его с себя, в этот момент полицейские и пристрелили животное.

Подросток, судя по всему, родился в рубашке — он получил только несколько царапин, не потребовалась даже медицинская помощь.