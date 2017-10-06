У пенсионерки из Петербурга похитили картины Коровина и Поленова на 18 млн

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У пенсионерки из Петербурга похитили картины Коровина и Поленова на 18 млн

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Как именно воры проникли в квартиру — неизвестно, следов взлома на месте не обнаружено.

Злоумышленники похитили из квартиры 69-летней пенсионерки картины великих русских художников Василия Поленова и Константина Коровина. Как сообщили в полиции, кража произошла в период с 3 по 6 октября, когда женщины не было дома. Причём похитители проникли в квартиру в Петроградском районе без взлома: как утверждает потерпевшая, замки на дверях и окнах остались невредимыми.

<p>Одна из картин парижской серии Константина Коровина &#34;Ночная улица&#34; (1902). Хранится в Галерее живописи и графики</p>

В списке украденного — полотно русского живописца Коровина из парижской серии (конец XIX века) и портрет кисти Поленова "Женщина в красном" (начало XX века). Стоимость картин по предварительным оценкам составляет 18 млн рублей.

Преступников ищут.

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