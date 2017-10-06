Польские полицейские сутки издевались над 21-летней гражданкой Украины

Правоохранители дважды заставили девушку полностью раздеться, объяснив это необходимостью провести обыск.

Полицейские польского города Вроцлава на протяжении суток держали 21-летнюю украинку в отделении и заставляли её раздеваться. Как сообщает Gazeta Wyborcza, это произошло после того, как к правоохранителям обратился житель города, заявив, что девушка украла у него телефон. Вскоре её задержали.

По словам девушки, помимо того, что её заставили дважды раздеться, стражи правопорядка не позволили ей позвонить родным, угрожали депортацией и заявили, что "украинцам во Вроцлаве не место".

После того как украинку допросили в качестве свидетеля, её отпустили без предъявления каких-либо обвинений. В связи с произошедшим она намерена обратиться в суд.