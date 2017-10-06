Около здания Рады начались столкновения националистов и полиции

Ранее в первом чтении украинский парламент принял законопроект о реинтеграции Донбасса.

У стен Верховной рады Украины начались столкновения между националистами и полицией. По данным местных СМИ, несколько активистов партии "Национальный корпус" задержаны. Среди них один из лидеров партии — Сергей Филимоненко.

Отметим, столкновениям предшествовало принятие парламентом в первом чтении законопроекта президента страны Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса. Документ принят с поправками, которые исключают пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

Напомним, 4 октября президент Украины Пётр Порошенко внёс в Раду скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса, в тексте которого указано, что данная территория является "временно оккупированной Российской Федерацией", а Россия официально называется страной-агрессором. Инициатива вызвала споры не только между депутатами, но и спровоцировала митинги. Также украинские националисты объявили о готовности штурмовать Раду.

Как ранее писал Лайф, депутат оппозиционной фракции "Самопомощь" Семён Семенченко бросил дымовую шашку в зале Верховной рады.