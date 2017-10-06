Около здания Рады начались столкновения националистов и полиции

У стен Верховной рады Украины начались столкновения между националистами и полицией. По данным местных СМИ, несколько активистов партии "Национальный корпус" задержаны. Среди них один из лидеров партии — Сергей Филимоненко.
Тим часом, під стінами Ради побилися https://t.co/T8XLn5X9oo— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 6 октября 2017 г.
Отметим, столкновениям предшествовало принятие парламентом в первом чтении законопроекта президента страны Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса. Документ принят с поправками, которые исключают пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.
Напомним, 4 октября президент Украины Пётр Порошенко внёс в Раду скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса, в тексте которого указано, что данная территория является "временно оккупированной Российской Федерацией", а Россия официально называется страной-агрессором. Инициатива вызвала споры не только между депутатами, но и спровоцировала митинги. Также украинские националисты объявили о готовности штурмовать Раду.
Как ранее писал Лайф, депутат оппозиционной фракции "Самопомощь" Семён Семенченко бросил дымовую шашку в зале Верховной рады.
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