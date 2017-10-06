Лавров назвал слухами заявления об отказе США от сделки с Ираном‍

По словам главы российского дипломатического ведомства, Москва надеется на взвешенное решение властей США по вопросу иранской атомной программы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами и догадками сообщения о том, что американский президент Дональд Трамп в ближайшее время намерен выйти из соглашения между США и Ираном по вопросу иранской ядерной программы.

— Я не люблю слухи комментировать, и мнение СМИ для меня — очень уважаемое мнение, но тем не менее это всё-таки пока догадка, — заявил Сергей Лавров.

Как отметил российский министр, в Москве пристально следят за намерением Вашингтона принять окончательное решение по участию США в договорённости об урегулировании иранской ядерной программы. Но какое бы решение не было принято, в МИД РФ надеются, что он будет взвешенным.

— Мы считаем, что эта программа явилась по-настоящему одним из важнейших достижений международного сообщества, что её реализация вносит реальный вклад в укрепление режима нераспространения ядерного оружия, — подчеркнул министр.