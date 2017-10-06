Роскомнадзор создал департамент по борьбе с анонимайзерами и VPN

Если сервисы не будут закрывать доступ к запрещённым сайтам, то блокировать будут их самих.

Роскомнадзор создал департамент, изучающий возможности блокировки различных интернет-сервисов, в том числе анонимайзеров. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

Так, в Роскомнадзоре готовятся к вступлению в силу ряда новых норм о регулировании Интернета, обязывающих анонимайзеры и VPN-сервисы не допускать пользователей к заблокированным в стране сайтам. Если сервисы не будут следовать закону, то блокировать будут и их.

— Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон, — пояснил Жаров.

Отдел создали в подведомственном предприятии ФГУП "Главный радиочастотный центр".