BMW планирует построить в России завод полного цикла

Представители автоконцерна сообщили, что производство может расположиться в Калининграде.

Немецкий автопроизводитель BMW​ планирует построить в России автосборочный завод полного цикла, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей автогиганта. В качестве вероятного места размещения производства называется Калининградская область.

Как отмечается, регион расположен в особой экономической зоне, резиденты которой получают бюджетные субсидии. Предполагается, что на калининградском производстве будут проводить сварку и окраску кузовов. Мощность предприятия, по замыслу представителей завода, должна быть сопоставима с продажами в России.

Вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм заявил, что компания намерена повысить уровень локализации производства. По его словам, в России есть несколько технологических зон, где производятся автомобили. Он отметил, что сейчас руководство автогиганта находится в стадии принятия решения.

Что касается инвестиций, по словам Кюнхайма, вложения BMW могут составить несколько сотен миллионов евро. Отметим, что с 1999 года автомобили BMW выпускаются на заводе "Автотор" в Калининграде.