В Москве за двое суток выпало более четверти месячной нормы осадков

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В Москве за двое суток выпало более четверти месячной нормы осадков

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Сегодня возможны сильные дожди и порывы ветра до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит 9–11 градусов.

За последние двое суток в Москве увеличилось количество месячных осадков на 16 миллиметров. По данным Гидрометцентра, на главной метеостанции ВДНХ выпало около 27% нормы, которая в октябре составляет 59 миллиметров, сообщает "Интерфакс".

Синоптики сообщили, что дожди, местами сильные, в московском регионе продолжатся, а к вечеру пятницы может выпасть ещё до 10 миллиметров осадков. Ожидается, что температура воздуха днём составит 9–11 градусов, возможны порывы ветра до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление, которое уже упало до 734–735 миллиметров ртутного столба, будет и далее снижаться.

Как ранее писал Лайф, дожди в столице прекратятся к воскресенью.

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