СК рассматривает несколько версий смертельного ДТП с автобусом под Владимиром

Согласно последним данным, 16 человек погибли и десятки пострадали в результате столкновения автобуса и поезда.

Пассажирский поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород, в который ночью 6 октября врезался автобус, отправился к пункту назначения, движение на участке, где произошла авария, восстановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника оперативного штаба Александра Лобакова.

— Поезд уже ушёл. Движение полностью восстановлено, — отметил он.

По словам Лобакова, три из четырёх железнодорожных путей в районе столкновения были свободны. В результате аварии задерживали три пассажирских поезда и 10 электричек. Поезд, в который врезался автобус, не получил значительных повреждений, поэтому локомотив не меняли.

— Когда были завершены все работы по освобождению железнодорожного пути, на котором произошло ДТП, поезд начал движение. На остальных путях поезда проходили с минимальным движением в районе аварии, — сказал Лобаков.

Следователи ранее возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Как рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, среди рассматриваемых версий столкновения: нарушение правил движения сотрудниками железной дороги, несоблюдение водителем автобуса правил дорожного движения при переезде железнодорожных путей.

Согласно последним данным, автобус, который столкнулся с поездом, не смогли завести из-за слабого аккумулятора. По словам выжившего водителя транспорта Сармана Нургали, автобус 1990 года выпуска. Однако сломался он якобы впервые.

Согласно последним данным, 16 человек погибли и десятки пострадали в результате столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители. Подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.