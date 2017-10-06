Нобелевская премия мира присуждена Международной кампании против ядерного оружия

Эта организация приложила усилия для достижения мира без ядерного оружия и занималась его законодательным ограничением.

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2017 год стала Международная кампания по ликвидации ядерного оружия (ICAN). Приз присуждён "за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия", огласили в Нобелевском комитете.

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/I5PUiQfFzs — The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 октября 2017 г.

Эта организация была основана в Мельбурне (Австралия) в 2007 году, её идеологом и исполнительным директором является Беатрис Фин. На сегодняшний день ICAN насчитывает 468 партнёрских организаций в 100 странах мира и имеет штаб-квартиру в Женеве.

В этом году на престижную награду были выдвинуты 251 человек и 103 организации, среди них Эдвард Сноуден, папа римский Франциск, разоблачитель секретов Пентагона Дэниел Эллсберг, врач из Конго Дени Муквеге и сирийская НПО "Белые каски".

Напомним, что в 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за шаги по урегулированию конфликта с боевиками FARC. В ХХI веке лауреатами Нобелевской премии мира также становились Европейский Союз, президент США Барак Обама, политик Джимми Картер. В 1990 году премия была присуждена президенту СССР Михаилу Горбачёву.