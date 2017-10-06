Через 10 лет Москва может полностью перейти на электрический транспорт

С 2021 года мэрия прекратит закупку городских автобусов, работающих на традиционном топливе.

Через десять лет Москва может полностью перейти на электрический общественный транспорт. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что столица полностью откажется от традиционного топлива.

— Надеюсь, что через десять лет на московских улицах городского транспорта на бензиновых, дизельных двигателях не будет, — сказал мэр в ходе форума "Российская энергетическая неделя".

С 2021 года столичная мэрия намерена прекратить закупку городских автобусов, работающих на традиционном топливе, вместо них будут приобретаться электробусы.