Пассажиры попавшего в ДТП автобуса заявили, что их не предупредили об опасности

По словам одного из пострадавших, дежурная по переезду не подавала знаков о приближении поезда.

Дежурная на железнодорожном переезде на станции Покров не предупредила водителей автобуса о приближении поезда. Об этом губернатору Владимирской области Светлане Орловой сообщили пассажиры автобуса, которые успели выбежать из машины до столкновения.

— Дежурная ж/д переезда не давала никаких знаков. Никто не предупреждал, что автобус застрял на железнодорожных путях. Она вышла из помещения только после того, как поезд протаранил автобус, — сказал один из пассажиров.

Как ранее сообщал Лайф, в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом на железнодорожном переезде под Владимиром погибло по меньшей мере 16 человек, среди них один ребёнок. Здесь можно посмотреть список выживших.

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