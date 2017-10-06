Московские пенсионеры смогут снова вернуться за парты

В столице откроется "Серебряный университет", где пожилые люди смогут бесплатно изучить иностранные языки, освоить компьютер или получить рабочую специальность.

Как сообщает сайт столичной мэрии, новый образовательный проект для пожилых людей стартует 1 ноября. Его участниками могут стать москвичи пенсионного возраста: мужчины старше 60 лет, женщины в возрасте от 55 лет.

В "Серебряном университете" бабушкам и дедушкам помогут освоить компьютер и мобильные приложения, изучить иностранные языки, ознакомиться с основами финансовой и правовой грамотности. Проект предусматривает и получение рабочей специальности, например няни, изготовителя кукол или озеленителя территорий. А на факультете культуры и творчества будут проходить практические занятия по танцам и рукоделию.

Как сообщил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян, "Серебряный университет" даст возможность пенсионерам изучить то, что не получилось освоить раньше из-за нехватки времени.

Приём заявок на бесплатное обучение начнётся 16 октября в территориальных центрах социального обслуживания.