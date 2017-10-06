Великий и могучий. В Крыму рассказали о победе над словом "кофе-брейк"

Вместо этого Владимир Константинов посоветовал употреблять слова "кофе-пауза" или "перерыв".

В Крыму практически не используют слово "кофе-брейк". Об этом на заседании президиума регионального парламента рассказал глава госсовета республики Владимир Константинов.

— Мы одержали маленькую победу в борьбе за русское слово! Уже слово "кофе-брейк" в Крыму практически исчезло, — цитирует его слова агентство "Крыминформ".

Вместо этого Константинов, известный как сторонник чистоты русского языка, посоветовал употреблять слова "кофе-пауза" или "перерыв".

Ранее глава госсовета предлагал отказаться от использования слова "праймериз", заменив его на русскоязычный аналог "предварительное голосование".