В Кремле рассказали, что обсудил Путин с президентом Финляндии

Читайте также

В Кремле рассказали, что обсудил Путин с президентом Финляндии

7

Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Как рассказал Дмитрий Песков, главы государств в том числе обсудили ситуацию на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, о чём российский лидер Владимир Путин общался по телефону с главой Финляндии Саули Нийнистё.

— Состоялся телефонный разговор с президентом Финляндии, обсудили двусторонние отношения, поговорили по Украине. Президент информировал о сути российской инициативы по возможной миссии миротворцев ООН для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, — рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент РФ рассчитывает, что в Совете Безопасности ООН вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс будет рассматриваться в деловом и конструктивном русле. Как отметил российский лидер, для придания дополнительного импульса процессу урегулирования Россия недавно выступила с инициативой об участии миссии ООН.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!