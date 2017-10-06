В Кремле рассказали, что обсудил Путин с президентом Финляндии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, о чём российский лидер Владимир Путин общался по телефону с главой Финляндии Саули Нийнистё.
— Состоялся телефонный разговор с президентом Финляндии, обсудили двусторонние отношения, поговорили по Украине. Президент информировал о сути российской инициативы по возможной миссии миротворцев ООН для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, — рассказал Песков.
Ранее сообщалось, что президент РФ рассчитывает, что в Совете Безопасности ООН вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс будет рассматриваться в деловом и конструктивном русле. Как отметил российский лидер, для придания дополнительного импульса процессу урегулирования Россия недавно выступила с инициативой об участии миссии ООН.
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