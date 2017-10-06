Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Городецкого

Читайте также

Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Городецкого

134

Фото: © РИА "Новости"/Александр Кряжев

Президент России Владимир Путин сегодня принял отставку главы Новосибирской области Владимира Городецкого. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

— Принять отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию, — говорится в тексте документа. — Назначить Травникова Андрея Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новосибирской области.

Городецкий занимал этот пост с 24 сентября 2014 года.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!