Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Городецкого

Президент России Владимир Путин сегодня принял отставку главы Новосибирской области Владимира Городецкого. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
— Принять отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию, — говорится в тексте документа. — Назначить Травникова Андрея Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новосибирской области.
Городецкий занимал этот пост с 24 сентября 2014 года.
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