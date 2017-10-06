Песков: Закон о "деоккупации Донбасса" противоречит минским соглашениям

Кремль считает недопустимым то, что документ позиционирует Россию как страну-агрессора.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о деоккупации Донбасса, рассматриваемый Верховной радой. По словам Пескова, документ носит декларативный характер.

— Этот законопроект, насколько мы понимаем и располагаем информацией, носит весьма декларативный характер, — заявил Песков журналистам. — Там содержатся положения, где Российская Федерация называется агрессором, и не содержится упоминания минских договорённостей. Чисто теоретически такая формулировка не может быть для нас приемлема.

По словам Пескова, документ противоречит букве минских договорённостей с юридической точки зрения, согласно которым Россия является "подписантом, гарантом этих минских договорённостей".

— Собственно, президент Украины, который также поставил свою подпись в Минске, тем самым обозначил своё согласие с этим. Поэтому такое юридическое противоречие имеет место, и мы это констатируем, — пояснил Песков.

Песков отметил, что по-настоящему важным является законопроект о продлении особого статуса Донбасса.

— Там ещё есть один, который идёт в русле прохождения особого статуса Донбасса, вот это уже важный законопроект! — отметил пресс-секретарь.