Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбитом в Сирии вертолёте ВКС РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о якобы сбитом 6 октября российском вертолёте в Сирии. Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться с этим вопросом в Министерство обороны России.
— Минобороны по этому вопросу является вашим собеседником, — заявил Песков, прокомментировав сообщения журналистов, что боевики ИГИЛ* якобы сбили вертолёт ВКС РФ в сирийской провинции Хама.
* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.
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