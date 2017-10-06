Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбитом в Сирии вертолёте ВКС РФ

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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбитом в Сирии вертолёте ВКС РФ

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Боевики террористической группировки ИГИЛ утверждают, что сбили российский вертолёт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о якобы сбитом 6 октября российском вертолёте в Сирии. Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться с этим вопросом в Министерство обороны России.

— Минобороны по этому вопросу является вашим собеседником, — заявил Песков, прокомментировав сообщения журналистов, что боевики ИГИЛ* якобы сбили вертолёт ВКС РФ в сирийской провинции Хама.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.

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