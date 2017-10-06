В Минобороны заявили, что цели учений "Запад-2017" достигнуты

Как отметил Сергей Шойгу, после учений все задействованные силы и средства были возвращены в пункты постоянной дислокации.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания, что цели российско-белорусских учений "Запад-2017" достигнуты. Министр отметил, что во время учений военными был получен опыт совместных действий по обеспечению безопасности союзного государства.

— За манёврами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учениях было задействовано 12 700 военнослужащих. Привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолётов и вертолётов, 10 кораблей, — заявил министр, добавив, что окончательные итоги учений будут подведены в ближайшие дни.

По словам министра, несмотря на сообщения иностранных СМИ об агрессивном характере учений, а также заявления некоторых политиков о том, что учения являются подготовкой к захвату чужих территорий, они носили исключительно оборонительный характер.

— Вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учений, — добавил Шойгу, подчеркнув, что подготовка проходила в условиях "беспрецедентного информационного давления".

Также глава Минобороны рассказал, что показавшие на учениях хорошие результаты соединения частично освобождены от контрольной проверки войск.

Напомним, учения "Запад-2017" проводились Россией совместно с Белоруссией с 14 по 20 сентября. Несмотря на то что в Пентагоне признали их открытость, Украина направила авиацию к границе с Белоруссией. Президент Литвы также заявила, что Россия на учениях отрабатывает сценарии нападения на соседние страны.

Как ранее писал Лайф, Украина считает, что российская армия осталась в Белоруссии после "Запада-2017", однако Минобороны РФ опровергло эти заявления.