Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

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Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

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Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Фото: © REUTERS / Carlos Barria 

Отметим, на этой неделе началась миссия нового американского посла в России Джона Хантсмана. В Кремле выразили надежду, что дипломат внесёт вклад в восстановление отношений двух государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа не планируется. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос Лайфа.

— Нет, не запланирован, — сказал представитель Кремля.

Напомним, что лидеры двух стран впервые встретились на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге 7 июля. Следующая встреча, по данным СМИ, может произойти на саммите АТЭС во Вьетнаме. Однако в Кремле считают, что говорить об этом пока преждевременно.

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