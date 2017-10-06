Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа не планируется. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос Лайфа.
— Нет, не запланирован, — сказал представитель Кремля.
Напомним, что лидеры двух стран впервые встретились на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге 7 июля. Следующая встреча, по данным СМИ, может произойти на саммите АТЭС во Вьетнаме. Однако в Кремле считают, что говорить об этом пока преждевременно.
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