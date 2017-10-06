Песков: Переговоры по ВТС с Эр-Риядом не направлены против третьих стран

Ранее арабские телеканалы сообщили о закупке Саудовской Аравией ракетных систем С-400.

Военно-техническое сотрудничество России и Саудовской Аравии не направлено против третьих стран, оснований для беспокойства по этому вопросу нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле убеждены, что развитие российско-саудовского сотрудничества — в интересах обеих стран, а также в интересах стабильности в регионе и в мире в целом.

— Безусловно, оно (сотрудничество. — Прим. ред.) никоим образом не носит направленности против какой-то третьей страны, поэтому любые высказанные озабоченности в этой связи мы считаем безосновательными, — заявил Песков журналистам.

Ранее власти США выразили беспокойство в связи с сообщениями о закупке Саудовской Аравией ракетных систем С-400. О договорённости между странами сообщили арабские СМИ.