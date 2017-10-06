В Кремле нет информации об объявлении нежелательными некоторых американских СМИ

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В Кремле нет информации об объявлении нежелательными некоторых американских СМИ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев

Ранее пресс-секретарь российского лидера не исключил, что Россия может принять ответные меры на притеснение СМИ со стороны Вашингтона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не располагают информацией о том, что Генпрокуратура якобы может объявить нежелательными некоторые американские СМИ.

— Нет, такой информации у Кремля нет, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что ответные меры на притеснение СМИ со стороны США возможны. Как подчеркнул Дмитрий Песков, подобные притеснения не останутся незамеченными в том числе представителями международных организаций.

Ранее стало известно, что 1 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал может уйти с рынка Соединённых Штатов. Такое решение может быть связано с давлением американских властей.

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