В Кремле нет информации об объявлении нежелательными некоторых американских СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не располагают информацией о том, что Генпрокуратура якобы может объявить нежелательными некоторые американские СМИ.
— Нет, такой информации у Кремля нет, — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что ответные меры на притеснение СМИ со стороны США возможны. Как подчеркнул Дмитрий Песков, подобные притеснения не останутся незамеченными в том числе представителями международных организаций.
Ранее стало известно, что 1 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал может уйти с рынка Соединённых Штатов. Такое решение может быть связано с давлением американских властей.
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