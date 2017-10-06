Пожилые люди в РФ назвали своими главными проблемами бедность и плохое здоровье

Кроме того, российские пенсионеры говорят, что их мучает одиночество и ощущение ненужности.

Специалисты ВЦИОМ провели опрос и выяснили, что главными проблемами российских пенсионеров являются бедность и проблемы со здоровьем. Среди факторов, которые их огорчают, пожилые люди также назвали неуважительное отношение со стороны молодёжи.

Так, бедность и низкие пенсии в качестве основной проблемы назвали 59% респондентов, проблемы со здоровьем — 45%. Кроме того, в список основных проблем попали одиночество (25%), ощущение ненужности (24%), неуважительное отношение со стороны молодёжи (18%), сообщает ТАСС.

При этом 50% опрошенных уверены, что к пожилым людям в РФ относятся с почтением. Обратного мнения придерживаются 45% респондентов.