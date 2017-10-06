Экс-депутат хочет эксгумировать бабушку, чтобы доказать связь Матильды и Николая

По словам Константина Севенарда, его бабушка Целина была дочерью балерины и последнего российского императора.

Экс-депутат Госдумы и Заксобрания Санкт-Петербурга Константин Севенард, провозгласивший себя правнуком Матильды Кшесинской и Николая II, готов предъявить доказательства связи балерины и императора. Чтобы правда восторжествовала, Севенард намерен добиваться эксгумации тела собственной бабушки — Целины Кшесинской. Бывший депутат убеждён, что она была дочерью Матильды от связи с наследником российского престола, сообщает URA.ru.

— Во время эксгумации можно взять анализы. И они будут точными! Например, для тестов на ДНК, которые взяли у моего отца и дяди, потребуются сложные лабораторные исследования, поскольку связь там через дочь и степень ошибки присутствует. Но если сравнивать ДНК бабушки и Николая (отца и дочери), то тут ошибки быть не может, — говорит Севенард. — Учитывая важность событий, мы готовы пойти на это.

Косвенным доказательством связи Матильды и императора могут считаться и фотографии из семейного архива экс-парламентария. По его словам, эти кадры подтверждают присутствие балерины весной и летом 1911 года в имении Севенардов, пока все остальные думали, что она находится на гастролях. На одной из фотографий у Кшесинской можно разглядеть животик, а на другой она позирует с коляской. Позже рождённая в этот период девочка была названа дочерью Иосифа — родного брата Матильды Кшесинской. Однако Севенард убеждён, что это не так.

Семья экс-депутата настолько уверена в своей правоте, что намерена добиваться перезахоронения Целины Кшесинской в усыпальницу царской семьи в Петропавловской крепости.

— Несправедливо, что она, дочь Матильды и Николая, похоронена на сельском кладбище, а гораздо более далёкие и меньше сделавшие для страны люди с государственными почестями захоронены в Петропавловском соборе, — указал Севенард.