В Минобороны РФ опровергли сообщения о сбитом ИГИЛ вертолёте в Сирии

По словам представителя военного ведомства, Ми-28 вынужденно сел из-за неисправности. После осмотра машины установлено, что огневого воздействия по ней не было.

В Министерстве обороны РФ опровергли информацию о том, что российский вертолёт Ми-28 был сбит террористами ИГИЛ* в Сирии. В оборонном ведомстве уточнили, что винтокрылая машина совершила вынужденную посадку в Хаме из-за неисправности.

— 6 октября 2017 года в провинции Хама (Сирия) при выполнении задачи по сопровождению вертолёта Ми-8 с военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности вертолёт Ми-28, — рассказали в МО РФ.

По имеющимся данным, лётчики были оперативно доставлены на аэродром. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на заявление ИГИЛ сообщил, что боевики сбили вертолёт ВКС РФ.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.