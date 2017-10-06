"Газпром" ведёт переговоры о поставках газа в Пакистан

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"Газпром" ведёт переговоры о поставках газа в Пакистан

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Фото © РИА Новости/Алексей Даничев

При этом заинтересованность в сотрудничестве выразили также компании "Новатэк" и "Роснефть".

"Газпром" начал переговоры с Пакистаном о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Заинтересованность выразили также компании "Роснефть" и "Новатэк". Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

— Заинтересованность есть у всех основных наших компаний: у "Газпрома", "Новатэка", "Роснефти", но первые переговоры ведёт "Газпром", — сказал Дворкович.

Сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал распоряжение Министерству энергетики РФ заключить соглашение с Пакистаном о поставках СПГ сроком на три года.

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