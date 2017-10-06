Страшнее радиации. Учёные рассказали о главной опасности для космонавтов

Как оказалось, даже невесомость не представляет такой большой угрозы, как другие факторы.

Микроорганизмы, которые обитают в воздухе и на поверхности космического корабля, могут быть более опасны для здоровья космонавтов, чем радиация и невесомость, свидетельствуют результаты эксперимента, который проводился в рамках проекта "Марс 500" в 2010–2011 годах. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи из Центра высотной, космической и экстремальной медицины при Университетском колледже Лондона заявили, что на Земле бактерии не вызовут таких проблем, как в космосе. Всё дело в том, что среда отличается.

Ранее учёные доказали, что в космическом пространстве у экипажа уменьшается активность иммунной системы. При этом ряд бактерий вырабатывает сильную устойчивость к антибиотикам.

Как отмечается, новый эксперимент, результаты которого опубликованы в журнале Microbiome, поможет лучше оценить риски, а также принять ряд мер при планировании следующих космических миссий.

— Нам нужно убедиться, что мы знаем, какие микроорганизмы находятся в воздухе и на поверхностях и могут передаваться между членами экипажа, — заявила астробиолог Эдинбургского университета Петра Швенднер.

Отметим, что в течение 520 дней проходил эксперимент, во время которого шестеро членов экипажа были заперты в модели космического корабля. Его площадь — порядка 180 кв. м.