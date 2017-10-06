В России выдан рекордный объём ипотечных кредитов

В этом году выдано более 600 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 1,1 триллиона рублей.

За восемь месяцев этого года в России было выдано более 600 тысяч ипотечных кредитов на рекордную сумму в 1,1 триллиона рублей. Такие данные предоставило Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

Отмечается, что это на 14% больше, чем годом ранее в количественном выражении и на 22% — в денежном.

Рекорды бьёт и размер ипотечной ставки. Она достигла минимального значения за всю историю развития рынка и составляет 10,34% на первичном рынке и 10,7% — на вторичном. При этом снижения продолжаются и, как обещают эксперты, в четвёртом квартале 2017 года ипотеку можно будет взять со ставкой 9%.

Август стал рекордным месяцем на рынке ипотечного кредитования. Выдано 94,4 тысячи кредитов на сумму 174,1 млрд рублей.