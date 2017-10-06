Минсельхоз РФ предложил отменить экспортную пошлину на пшеницу

По словам Джамбулата Хатуова, соответствующее обращение ведомство направило в правительство.

Минсельхоз РФ выступает за отмену экспортной пошлины на пшеницу, которая в данный момент обнулена. Об этом на съезде Российского зернового союза в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень — 2017" заявил первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов.

— Позиция Министерства сельского хозяйства состоит в том, что её надо отменять, — отметил он, добавив, что ведомство обратилось с подобным заявлением в правительство.

По словам Хатуова, даже будучи обнулённой, экспортная позиция не влияет на активность российских экспортёров зерна.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачёв заявил, что в этом году Россия побьёт советский рекорд по сбору зерна и может стать ведущей аграрной державой в мире.