Глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку

Ранее члены Ассамблеи вынесли ему вотум недоверия из-за визита в Сирию, однако связано ли с этими событиями решение сложить полномочия, неизвестно.

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттере".

— С сегодняшнего дня по личным причинам я решил больше не занимать должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, — написал он.

Today, for personal reasons, I have decided to no longer chair the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. pic.twitter.com/e17zwo2xsh — Pedro Agramunt (@pagramunt) 6 октября 2017 г.

Напомним, в марте текущего года Педро Аграмунт и другие представители ПАСЕ по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас посетили Сирию. После этого визита от ряда делегатов прозвучали призывы к отставке Аграмунта. А ранее стало известно, что бюро ПАСЕ вынесло вотум недоверия руководителю организации.

Педро Аграмунт родился в Валенсии в 1951 году. Политическую карьеру начал в 1989-м, а уже в 1993-м был избран в Сенат Испании, позже возглавив официальную делегацию от королевства в ПАСЕ.

Главой Ассамблеи был избран в 2016 году, сменив на этом посту Анн Брассёр, а в 2017-м пошёл на второй срок.