Netflix и Marvel перенесли презентацию "Карателя" после стрельбы в Лас-Вегасе

Криминальный сериал должен был быть представлен на фестивале New York Comic Con. Предполагается, что премьера состоится позже в текущем году.

Презентация телесериала по мотивам комиксов "Каратель" не состоится на ежегодном фестивале популярной культуры New York Comic Con. Она переносится в связи с трагическими событиями в Лас-Вегасе, сообщается в совместном заявлении компаний Marvel и Netflix.

— Мы абсолютно разбиты и огорчены бессмысленным актом насилия в Лас-Вегасе, совершённым на этой неделе, — отметили компании, которые должны были организовать премьеру. — Мы тщательно всё продумали и пришли к выводу, что участие The Punisher ("Каратель") в конвенции не будет уместным.

Отметим, что большая часть криминальной драмы посвящена перестрелкам и крайне жестоким натуралистичным сценам.

Напомним, 1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. В результате происшествия более 50 человек погибли и свыше 500 пострадали. Сам преступник свёл счёты с жизнью перед тем, как в его номер ворвались полицейские.

Ранее Лайф писал о том, что охранник, помешавший Пэддоку убить больше людей, вышел из госпиталя.