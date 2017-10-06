Осторожно, 18+. Стол из эротической комнаты Екатерины II уйдёт с молотка

По легенде, у российской императрицы был специальный кабинет для утех. Он располагался в Гатчинском дворце или в Царском Селе.

На аукционе Sotheby's продадут стол императрицы Екатерины II. Как уверяют организаторы, он находился в эротической комнате правительницы. Предварительная цена лота — около 20 тысяч долларов.

— Из многих легенд, связанных с Екатериной II, одна из самых известных гласит, что у неё был тайный эротический кабинет. По некоторым данным, он находился в частных квартирах императрицы в Гатчинском дворце. По другой версии, комната была в одном из дворцов Царского Села, — сообщают организаторы.

К столу изначально прилагался и стул. Однако последний, как уверяют организаторы аукциона, был уничтожен в 1941 году. Вскоре после этого были разбомблены дворцы и большая часть их обстановки.