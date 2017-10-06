Тела погибших в аварии под Владимиром отправят на родину спецбортом

Сегодня самолёт из Узбекистана должен приземлиться в подмосковном Раменском. Он также доставит домой выживших в ДТП граждан страны.

Сегодня вечером в Россию прибудет спецборт из Узбекистана, который доставит выживших, а также тела погибших в аварии под Владимиром на родину. Об этом журналистам сообщил посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов.

Спецборт должен приземлиться в подмосковном Раменском. Как заверил посол, на самолёте прибудут медики, будут доставлены необходимые медикаменты.

Ашрафханов подтвердил также, что из 16 погибших 15 — граждане Узбекистана. По его словам, четыре человека тяжело ранены, из них двое детей: одному полтора года, другому — три. Дети получили тяжёлые черепно-мозговые травмы. За их жизни борются врачи.

Сейчас выжившие, которым не потребовалась госпитализация, находятся в пункте временного размещения во Владимире, им предоставлено всё необходимое, оказывается психологическая помощь.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня утром поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород въехал в автобус, заглохший на железнодорожном переезде под Владимиром. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.