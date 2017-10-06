Центробанк предложил создать систему регистрации финансовых транзакций

По словам Сергея Швецова, система позволит потребителю комплексно отслеживать финансовые операции.

Банк России предложил создать национальную систему регистрации финансовых транзакций населения, которые будут отражаться в одном репозитории. Об этом в ходе Форума инновационных финансовых технологий Finopolis сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

— Это будет запись транзакции о приобретении услуги, характеристик этой услуги, — отметил он, добавив, что запись позволит потребителю и его контрагенту отстаивать свои интересы как в суде, так и при омбудсмене или жалобах в ЦБ.

По словам Швецова, система позволит потребителю комплексно отслеживать финансовые операции, однако в первую очередь она должна быть дополнена удалённой идентификацией данных, линком с системой госуслуг и Федеральной налоговой службой.