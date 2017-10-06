Центробанк предложил создать систему регистрации финансовых транзакций

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Центробанк предложил создать систему регистрации финансовых транзакций

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Первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

По словам Сергея Швецова, система позволит потребителю комплексно отслеживать финансовые операции.

Банк России предложил создать национальную систему регистрации финансовых транзакций населения, которые будут отражаться в одном репозитории. Об этом в ходе Форума инновационных финансовых технологий Finopolis сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

— Это будет запись транзакции о приобретении услуги, характеристик этой услуги, — отметил он, добавив, что запись позволит потребителю и его контрагенту отстаивать свои интересы как в суде, так и при омбудсмене или жалобах в ЦБ.

По словам Швецова, система позволит потребителю комплексно отслеживать финансовые операции, однако в первую очередь она должна быть дополнена удалённой идентификацией данных, линком с системой госуслуг и Федеральной налоговой службой.

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