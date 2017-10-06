Мосгорсуд признал законным арест Алексея Навального на 20 суток

Мосгорсуд признал законным административный арест Алексея Навального на 20 суток.
Как ранее писал Лайф, 2 октября Симоновский суд Москвы признал оппозиционера виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и арестовал.
Добавим, оппозиция планировала провести несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято, несмотря на неоднократные предупреждения нижегородской полиции о незаконности собрания.
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