Мосгорсуд признал законным арест Алексея Навального на 20 суток

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Мосгорсуд признал законным арест Алексея Навального на 20 суток

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Фото: © REUTERS/Grigory Dukor

Судья отклонила апелляционную жалобу адвокатов оппозиционера, которые просили отпустить их подзащитного на свободу.

Мосгорсуд признал законным административный арест Алексея Навального на 20 суток.

Как ранее писал Лайф, 2 октября Симоновский суд Москвы признал оппозиционера виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и арестовал.

Добавим, оппозиция планировала провести несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято, несмотря на неоднократные предупреждения нижегородской полиции о незаконности собрания.

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