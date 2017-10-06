В аэропорту в Швеции поймали пассажира со взрывчаткой в чемодане

Молодой человек проходил контроль безопасности. Багаж был изъят, а часть терминала аэропорта оцеплена.

В аэропорту Ландветтер шведского города Гётеборга задержан 20-летний гражданин Германии, перевозивший банки со взрывчаткой. Об этом сообщает портал Local.

JUST NU: Intaget på polishuset stängdes ner – gripna evakuerades pic.twitter.com/YPA7WldbLB — Göteborgs-Posten (@GoteborgsPosten) 6 октября 2017 г.

Молодой человек проходил контроль безопасности. Его багаж был изъят, а часть терминала аэропорта оцеплена. По данным местных СМИ, в багаже подозреваемого было обнаружено взрывоопасное вещество пероксид ацетона. Именно оно использовалось при взрыве в Манчестере в этом году.

Правоохранители квалифицируют произошедшее как попытку совершения теракта. Однако сам задержанный преступные намерения отрицает.