В аэропорту в Швеции поймали пассажира со взрывчаткой в чемодане

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В аэропорту в Швеции поймали пассажира со взрывчаткой в чемодане

1985
Молодой человек проходил контроль безопасности. Багаж был изъят, а часть терминала аэропорта оцеплена.

В аэропорту Ландветтер шведского города Гётеборга задержан 20-летний гражданин Германии, перевозивший банки со взрывчаткой. Об этом сообщает портал Local.

Молодой человек проходил контроль безопасности. Его багаж был изъят, а часть терминала аэропорта оцеплена. По данным местных СМИ, в багаже подозреваемого было обнаружено взрывоопасное вещество пероксид ацетона. Именно оно использовалось при взрыве в Манчестере в этом году.

Правоохранители квалифицируют произошедшее как попытку совершения теракта. Однако сам задержанный преступные намерения отрицает.

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