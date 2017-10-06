Хантсман оценил отношения РФ и США как самые сложные со времён холодной войны

Американский дипломат заверил: он нацелен на плодотворную работу и надеется, что стороны достигнут компромисса.

Новый посол США Джон Хантсман считает, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в "удручающем состоянии". Такую оценку он высказал в интервью каналу Fox News.

— Мы столкнулись с трудными временами. Возможно, самым трудным периодом с окончания холодной войны, — констатировал он.

Хантсман отметил необходимость поиска компромисса, который бы устроил обе стороны в одинаковой степени, и признался, что последней вещью, которую он хотел бы сказал президенту США спустя годы, была бы фраза: "Сэр, сделали всё, что смогли, но так ничего и не достигли".

На днях Хантсман среди дипломатических представителей 20 других стран вручил верительные грамоты Владимиру Путину. В Администрации Президента РФ надеются, что новый посол США внесёт свой вклад в восстановление отношений двух государств.