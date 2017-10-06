Новый посол США Хантсман рассказал о первых днях работы в России

По его словам, некоторые коллеги уверены, что он говорит по-русски с китайским акцентом.

Новый посол США в РФ Джон Хантсман рассказал, как проходят его первые дни работы в Москве. Он выступил в эфире утреннего шоу на телеканале Fox News, а интервьюировала Хантсмана его дочь Эбби.

— Мои коллеги по посольству как-то отметили, что я говорю по-русски с китайским акцентом, — сказал Хантсман.

Ранее Хантсман заявил, что намерен вернуть утраченное доверие между Москвой и Вашингтоном. Посол добавил, что планирует с супругой Мэри Кэй познакомиться с большим числом россиян в рамках поездок по стране, чтобы лучше понять, что объединяет россиян и американцев.