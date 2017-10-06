"Кремль не переделывали". Песков о подготовке к визиту короля Саудовской Аравии

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"Кремль не переделывали". Песков о подготовке к визиту короля Саудовской Аравии

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Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев

Ранее СМИ сообщили, что в Кремлёвском дворце пришлось провести перепланировку, чтобы монарх смог передвигаться по нему на электрокаре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о переоборудовании Кремля к визиту короля Саудовской Аравии. Ранее в "Коммерсанте" появилась информация, что Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд передвигался по Большому Кремлевскому дворцу на электрокаре, для чего пришлось в том числе установить поручни по обе стороны лестниц.

— Нет, это, вы знаете, чуть-чуть, конечно, чуть-чуть такое преувеличение, я бы сказал, творческое, поэтому это не совсем соответствует действительности. Кремль не переделывали, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Король Саудовской Аравии прибыл в Москву в среду, 4 октября, с первым визитом за всю историю дипломатических отношений между странами. Саудовскому лидеру был оказан королевский приём. В частности, по Москве свита монарха перемещалась кортежем из 30 машин.

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