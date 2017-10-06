Россияне смогут купить Tesla Model 3 через сервис "Яндекс. Касса"

По предварительным данным, стоимость машины в России составит порядка 3,5 миллиона рублей. Для предоплаты же нужно будет внести 145 тысяч рублей.

Автомобиль Tesla Model 3 можно будет купить с помощью сервиса "Яндекс. Касса", который работает совместно с Moscow Tesla Club и занимается официальной продажей электрокаров. С помощью приложения можно будет оплатить онлайн-бронирование машины для дальнейшей её покупки.

На российском рынке автомобиль будет представлен в двух комплектациях: стандартной и с увеличенным запасом хода. На одной зарядке машина сможет проехать либо 354, либо 498 километров.

Отметим, предзаказ Tesla Model 3 начался в июле текущего года. Модель предлагается с единственным электромотором мощностью 258 л.с.

Ранее Лайф писал о том, что Tesla увеличила объём поставок автомобилей.