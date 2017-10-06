Экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляеву отправили под домашний арест

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Экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляеву отправили под домашний арест

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Бывший главный бухгалтер театральной труппы "Седьмая студия" Нина Масляева. Фото: ©РИА Новости/Александр Вильф

Ранее сообщалось, что художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей.

Бухгалтера Кирилла Серебренникова Нину Масляеву отпустили под домашний арест после сделки со следствием. Она дала признательные показания. Сегодня следствие ходатайствовало перед Басманным судом о её переводе из СИЗО.

Суд принял решение не раскрывать адрес её места жительства. По словам адвоката бухгалтера, на его подзащитную и её близких оказывают давление после того, как она заключила сделку со следствием.

Ранее Лайф сообщал, что Нина Масляева является единственным фигурантом дела, который признал вину. Кроме того, она рассказала, что Серебренников лично руководил хищениями. Сейчас он находится под домашним арестом.

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