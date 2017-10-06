Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Москвой

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Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Москвой

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Фото: © РИА "Новости"/Наталья Селиверстова

Автобус, следовавший из Озёр в Москву, попал в аварию в Коломенском районе Подмосковья. По информации телеграм-канала Mash, пять человек погибли, более 10 получили травмы. Всего в салоне автобуса находилось 39 человек.

Согласно предварительным данным, причиной трагедии послужило то, что водитель не рассчитал скорость на мокрой дороге и не вписался в поворот. В результате произошло опрокидывание автобуса в кювет.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Информация уточняется.

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