Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Москвой

Автобус, следовавший из Озёр в Москву, попал в аварию в Коломенском районе Подмосковья. По информации телеграм-канала Mash, пять человек погибли, более 10 получили травмы. Всего в салоне автобуса находилось 39 человек.

Согласно предварительным данным, причиной трагедии послужило то, что водитель не рассчитал скорость на мокрой дороге и не вписался в поворот. В результате произошло опрокидывание автобуса в кювет.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Информация уточняется.