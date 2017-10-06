Под Воронежем мать пыталась вырвать 5-летней дочери язык из-за пачки маргарина

С тяжёлыми травмами девочку доставили в больницу. В ситуации разбираются полицейские, инспекторы ПДН и органы опеки.

В Воронежской области разбираются в обстоятельствах жестокого избиения пятилетней девочки собственной матерью. Как сообщают местные СМИ, малышка поступила в больницу в Бутурлиновском районе с многочисленными ссадинами, сотрясением мозга, переломом носа и гематомами на языке.

Вскоре стало известно, что тяжёлые травмы ребёнку нанесла собственная мать.

По предварительной информации, девочка была голодна и решила подкрепиться тем, что нашла в холодильнике, — упаковкой маргарина. Это вызвало у матери непредсказуемую реакцию. Она накинулась на ребёнка с кулаками и попыталась буквально вырвать малышке язык.

В ситуации разбираются полицейские, инспекторы ПДН и органы опеки. Ситуация усугубляется тем, что в семье воспитываются ещё двое детей (полутора и трёх лет), а мать, избившая девочку, снова находится в положении.