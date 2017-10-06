Рыдающая из-за "дешёвого" подарка учительница уволена из краснодарской школы

Ранее сообщалось, что педагог вернула подарки родителям первоклассников, так как посчитала их слишком недорогими для коллективного презента.

Учительницу первого класса краснодарской школы, которая осталась недовольна подарком на День учителя, уволили. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на специалистов Департамента образования Краснодара.

Ранее сообщалось, что педагог одной из краснодарских школ, которая находится в Прикубанском округе, вернула родителям первоклашек букет и конверт, подаренные на День учителя. По её словам, такой конверт можно дарить от одного человека, а не от целого класса.

— Соблюдение профессиональной этики, а тем более в педагогической среде, — обязательное условие для здоровой атмосферы в образовательных учреждениях, — сообщил директор Департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

Планируется, что в ближайшие дни во всех школах города пройдут родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций.