Основная часть магазинов "Бахетле", которая оценена в 10 миллиардов рублей, находится в Татарстане.

Сеть супермаркетов домашней еды "Бахетле" выставлена на продажу за 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудника компании, которая получила предложение о покупке, а также на двух менеджеров компаний — контрагентов "Бахетле".

В предложении указано, что вся сеть оценена в 10 миллиардов рублей, из которых 9,35 миллиарда приходится на магазины в Татарстане. Стоимость московских магазинов, которые располагаются на арендованных площадях, составляет 650 миллионов рублей.

В сеть "Бахетле" входят 29 магазинов, восемь из них расположены в Москве и Подмосковье, по одному — в Новосибирске и Нижнем Новгороде, остальные — в Татарстане. 40% продукции "Бахетле" составляют блюда собственного производства: салаты, горячие блюда, выпечка, кондитерские изделия с акцентом на татарскую кухню.